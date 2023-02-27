Осужденный за мошенничество бывший вице-спикер гордумы Воронежа вышел из колонии по УДО

Провоторова осудили на два года Фото: Ирина ШАБАНОВА

Бывшего первого заместителя председателя гордумы Воронежа Александра Провоторова выпустили из колонии общего режима по УДО. Об этом сообщила его адвокат Вера Белкина 27 февраля.

В общей сложности экс-парламентарий провел в заключении менее года. Хотя 25 марта 2022 года суд отправил его в колонию на два года. Его признали виновным в крупном мошенничестве на выборах.

Напомним, Провоторова задержали в начале марта 2021 года. Следственное управление СКР по Воронежской области на основании материалов регионального УФСБ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. За 1 млн рублей он пообещал кандидату в депутаты горпарламента Александру Жукову (фракция «Единая Россия», владелец ТЦ «Ярмарка») обеспечить явку на его избирательном участке во время выборов осенью 2020 года. Однако Жуков после победы засомневался в помощи и написал на вице-спикера заявление правоохранителям. Ни полномочий, ни возможности влиять на процедуру голосования обвиняемый Провоторов не имел, а деньгами распорядился по собственному назначению.