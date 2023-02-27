В правительстве Воронежской области опровергли сообщения о переодетых диверсантах

Фото Олега Рукавицына Фото: из архива «КП»

Жители Воронежской области начали получить в телеграм-каналах пугающие сообщения о якобы орудующих в регионе переодетых в российскую форму украинских диверсантах. Аналогичную информацию распространяют и в мессенджерах соседних областей.

В правительстве области официально назвали эти «страшилки» вымыслом:

- Спецслужбы сообщают, что эта информация недостоверна в отношении нашего региона. Призываем воронежцев сохранять спокойствие.

Подобные сообщения в последнее время часто распространяются с целью запугать население. Напомним, ранее воронежцев предупреждали о разбросанных по улицам предметах, начиненных взрывчатыми веществами. Но и это оказалось выдумкой.