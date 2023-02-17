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НовостиОбщество17 февраля 2023 15:02

Воронежцам рассылают сообщения о заминированных предметах на улицах

Официальный источник назвал информацию обманом
Ирина КАЗАНИНА
Фото из телеграм-канала "Война с фейками"

Фото из телеграм-канала "Война с фейками"

Фото: Предоставлено

Воронежцы начали получать в мессенджерах сообщения о якобы разбросанных по улицам заминированных предметах. Говорится и об одном пострадавшем: при попытке взять вещь мужчине взрывом оторвало руку.

Официальный источник сообщил, что подобные объявления не вывешивались и содержат недостоверную информацию. Фейк пришел из Курской области, где активно распространялся по родительским чатам 16 февраля. Но и там эти сообщения также назвали провокационными, призванными посеять среди населения панику.

При этом жителям Воронежской области напомнили о необходимости быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов. О них надо сообщать по телефонам 102 и 112.