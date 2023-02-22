В прокуратуре возбудили уголовное дело по ДТП в Воронежской области, где погибли два человека

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Лискинского района возбудили уголовное дело по факту ДТП, случившемуся 21 февраля на дороги Лиски-Средний Икорец. Виновнику аварии предстоит отвечать по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. На место смертельной аварии выезжал районный прокурор Сергей Куроченко. Ход расследования ее обстоятельств взяли в надзорном ведомстве на контроль.

Напомним, в 20.10, по данным ГИБДД, 33-летний шофер самосвала «Howo», житель Лискинского района не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус «Фольксваген Транспортер», которым рулил 48-летний житель райцентра. Водитель немецкой иномарки и ехавшая с ним 47-летняя женщина погибли на месте. Еще одна пассажирка «Фольксвагена», 15-летняя девушка, с тяжелыми травмами попала в больницу.