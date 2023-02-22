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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:01

В Воронежской области самосвал врезался в микроавтобус: погибли мужчина и женщина

ДТП случилось в Лискинском районе
Юрий КОЗЛОВ
Самосвал и микроавтобус после ДТП.

Самосвал и микроавтобус после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 21 февраля, в 20.10 на седьмом километре дороги Лиски-Средний Икорец в Лискинском районе случилась авария. 33-летний местный житель, руливший самосвалом «XOWO», потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус «Фольксваген Транспортер», которым управлял 48-летний житель райцентра.

Водитель «Фольксвагена» и его пассажир, 47-летняя женщина погибли на месте ДТП. 15-летнюю девушку, ехавшую в микроавтобусе, с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой трагической аварии.