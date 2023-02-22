В Воронеже четыре дня не будут выходить на маршрут троллейбусы № 11

В последнее время троллейбусы № 11 как бы есть, но на маршруте их чаще всего нет. Фото: из архива «КП»

В среду, 22 февраля, с 12.00 в Воронеже в очередной раз перестали ездить троллейбусы № 11«ВАСО –Северо-восточный район (ост. «Школа»)». На этот раз из-за аварии на канализационной линии. Она случилась как раз на маршруте «рогатых». А так как возможности для маневров у троллейбусов весьма ограничены, они не могут объехать место, где сейчас ведут ремонт работники «РВК-Воронеж».

Пока непонятно, когда конкретно завершат работы. В «РВК-Воронеж» высказали предположение, что их могут закончить не позднее 26 февраля.

Напомним, троллейбусы № 11 часто не выходят на маршрут по различным причинам: то обледенела контактная линия, то, как сейчас, произошла коммунальная авария. В последний раз это случилось совсем недавно - 18 и 19 февраля. В мэрии ранее сообщали о том, что в перспективе этот вид транспорта в Воронеже претерпит изменения. На маршрут начнут выходить троллейбусы без «рогов», питающиеся от аккумуляторов, которые будут заряжать в депо.