В Воронеже на выходных не будут ездить троллейбусы № 11

Троллейбусы не будут ездить, пока не завершат ремонтные работы. Фото: из архива «КП»

18 и 19 февраля не выйдут на линии троллейбусы № 11, следующие по маршруту ВАСО-Северо-восточный район (ост. «Школа»). Об этом сообщили в мэрии.

Троллейбусы временно прекратили ездить из-за аварийно-восстановительных работ, которые на их маршруте будут проводить сотрудники «РВК-Воронеж». Собственно, они и чисто физически не могли бы это сделать. Дело в том, что на время ремонтных работ отключат контактную сеть.

Кстати, в планах мэрии со временем запустить троллейбусы, которым не нужны провода – действующие от аккумуляторов. Но пока точных сроков претворения этого проекта в жизнь нет.