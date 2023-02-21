В Воронеже архитекторы одобрили проект 4-этажного здания с рестораном на улице Карла Маркса

На первых двух этажах здания разместят ресторан. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

На заседании комиссии в воронежском региональном отделении Союза архитекторов России утвердили доработанный проект здания, которое планируют построить на улице Карла Маркса. Его автор – Сергей Забнин. Этот архитектор представил на рассмотрение коллег проект четырехэтажного дома. Два этажа в нем отведут под ресторан. По оставшимся двух пока конкретики нет. Отмечают, что только то, что их будут предоставлять в пользование в строгом соответствии с назначением этих площадей. Напомним, действуют определенные ограничения, связанные с тем, что новое здание будет строить в границах объекта культурного наследия.

Возле здания сделают навес со столиками. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

На первом заседании Сергею Забнину предложили скорректировать масштаб арок проектируемого здания. А еще учесть особенности строительства в границах объекта культурного наследия. Судя по положительному заключению, эти параметры архитектор доработал. Но ему еще предстоит, по рекомендации коллег, продумать оптимальную организацию парковки возле здания.

Так будет выглядеть новый дом со стороны прогулочной части улицы Карла Маркса. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Теперь застройщик может обратиться с согласованным архитектурным решением по новому зданию в городское управление разрешительной документации.

Напомним, ранее в воронежском Союзе архитекторов показали, как будет выглядеть после реконструкции здание цирка. После ознакомления с проектом эксперты отправили его на доработку. Они порекомендовали взять за основу внешнего вида фасада его исторический образ, убрать яркие цвета, заменив их архитектурной подсветкой. А также выбрать более долговечные материалы отделки и продумать благоустройство территории возле цирка.