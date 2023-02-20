Воронежцам показали вид цирка после реконструкции

Фото из телеграм-канала Воронежского отделения Союза архитекторов Фото: Предоставлено

Воронежское отделение Союза архитекторов показало, как будет выглядеть здание цирка после реконструкции. Проект рассмотрела архитектурная комиссия.

Напомним, проектирование и реконструкция здания цирка будут поводится за счет седств федерального бюджета.

Проект реконструкции представил архитектор Александр Вотяков. Документ предусматривает обновление фасадов и интерьеров здания, строительство ветпункта, медпункта и кафе.

После ознакомления с проектом эксперты отправили его на доработку, порекомендовав взять за основу внешнего вида фасада его исторический образ, убрать яркие цвета, заменив их архитектурной подсветкой, которая подчеркнёт особую атмосферу в дни представлений. Также рекомендовано представить вид здания в контексте окружающей среды, расположенного рядом Литературного некрополя, выбрать более долговечные материалы отделки, продумать благоустройство.