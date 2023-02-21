В городе Россошь Воронежской области нашли подрядчика на реконструкцию системы водоснабжения

В 2021 году трубы слегка подлатали, а сейчас займутся полноценным ремонтом. Фото: администрации Россоши.

В администрации Россоши определили подрядчика, который займется реконструкцией городской системы водопровода. Контракт на сумму 177,8 миллионов рублей достался компании из Химок ООО «Проф-Стандарт». Финансировать работы будут из бюджетов всех уровней – федерального, областного и городского.

На первом этапе реконструкции построят объекты по очистке воды и канализационных стоков. На втором будут заниматься обустройством магистральных водопроводов. Общая длина труб, подающих воду, составит более 33 километров. А сети канализации протянутся на 5,6 км. Все работы должны выполнить до 1 ноября 2024 года.

Напомним, масштабные коммунальные аварии на водопроводных сетях произошли в Россоши в конце августа и в сентябре 2021 года. Причем бывало, что без воды и канализации оставался едва ли не весь райцентр.