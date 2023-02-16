Мобилизованный житель Эртильского района Воронежской области погиб в зоне СВО

Александр Халеев. Фото: администрация Эртильского района ВКонтакте.

Стало известно о смерти мобилизованного в Эртильском районе Александра Халеева. Об этом сообщили в местной администрации. Александр погиб в зоне СВО в городе Макеевка ДНР 4 ноября 2022 года. Ему было 25 лет. Похоронили мужчину в селе Битюг-Матреновка Эртильского района.

Ранее сообщали о трех погибших в ходе СВО жителях Эртильского района. 26-летний Игорь Якунин посмертно был награжден Орденом Мужества. У него осталась трехлетняя дочка. 58-летний житель поселка Дмитриевка Юрий Русанов, ушедший добровольцем, погиб 2 февраля. Без отца остались четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. 37-летний житель поселка МТФ «Восход» Сергей Тюркин погиб смертью храбрых в октябре 2022 года.