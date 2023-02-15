В Эртильском районе Воронежской области похоронили трех воинов, погибших в зоне СВО

Игорь Якунин (слева), Юрий Русанов (справа вверху) и Сергей Тюркин погибли смертью храбрых. Фото: администрация Эртильского района ВКонтакте.

В Эртильском районе проводили в последний путь трех местных жителей, погибших в зоне СВО.

17 января на Большедобринском кладбище похоронили 26-летнего эртильца Игоря Якунина. Он получил несколько наград, три из них - за проявленные отвагу и доблесть. Во время срочной службы Якунин был отмечен медалью «За службу на Кавказе». А Орденом Мужества нашего земляка наградили посмертно. Последнюю награду Игоря передали его родителям. У него осталась трехлетняя дочка.

11 февраля на Новогергиевском кладбище простились с 58-летним жителем поселка Дмитриевка Юрия Русанова. В январе 2023 года мужчина ушел добровольцем на борьбу с недобитыми бандеровцами и их пособниками. Он погиб 2 февраля. У Юрия Васильевича осталось четверо детей, двое из них – несовершеннолетние.

12 февраля проводили в последний путь жителя поселка МТФ «Восход» Сергея Тюркина. 37-летний мужчина погиб смертью храбрых в октябре 2022 года. Похоронили его на Соколовском кладбище.

Напомним, 10 февраля сообщили о гибели в зоне СВО двух жителей Лискинского района – командира роты Вячеслава Зуева и рядового Виктора Межевикина. Оба воина посмертно представлены к «Ордену Мужества».