В зоне СВО погибли два жителя Лискинского района Воронежской области

Вечная слава и память Героям! Фото: со страницы Игоря Кирноса ВКонтакте.

Два уроженца Лискинского района погибли в зоне СВО. Об этом сообщил глава района Игорь Кирнос на своей странице ВКонтакте.

34-летний капитан Вячеслав Александрович Зуев – уроженец Давыдовки. Боевые друзья отмечают, что он отличался смелостью, любовью к Родине, был прирожденным лидером. С детства Вячеслав Зуев мечтал быть военным. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В зоне СВО был командиром роты. В боях с врагом умел принимать быстрые и правильные решения. Сохранял жизни солдат, а вот свою не уберег.

29-летний рядовой Виктор Николаевич Межевикин - житель Лисок. С начала СВО находился на одном из самых опасных участков боев в ЛНР, был стрелком. Виктор Межевикин участвовал в освобождении городов и сел от нацистских боевиков и иностранных наемников. Со слов сослуживцев, Виктор Николаевич всегда был примером стойкости, мужества и воли к Победе.

Указом Владимира Путина оба воина из Лискинского района представлены к «Ордену Мужества» посмертно.

Вечная слава и память Героям!