В Воронеже пожарные съехались к школе из-за короткого замыкания

Пожарные проехались зря, даже дыма, не говоря уже об огне, не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 15 февраля, подразделения МЧС съехались к воронежской школе № 3, расположенной в Левобережном районе по адресу: переулок Гвардейский, 50. Местные жители испугались за учеников и сотрудников образовательного учреждения. Впрочем, оказалось, что ничего страшного не случилось.

- Произошло короткое замыкание в столовой в электропечи. Однако открытого горения и даже задымления не было, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, около восьми утра 15 февраля загорелся грузовик в Рамонском районе у поворота на аэропорт. Машину потушили, в ней выгорела кабина. На пожаре никто не пострадал.