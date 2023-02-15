Возле поворота на воронежский аэропорт загорелся грузовик

скриншот из соцсетей

Очевидцы поделились в соцсетях снимками горящего грузовика в Рамонском районе. Машина загорелась у поворота на аэропорт утром 15 февраля.

По данным МЧС, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 7.53. Огнеборцы на двух машинах потушили грузовик в течение десяти минут после вызова. В результате пожара в грузовом автомобиле выгорела кабина. Из людей никто не пострадал.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.