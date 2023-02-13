В Воронеже на пожаре в Центральном районе погиб хозяин дома

Пожар потушили быстро, но спасти хозяина дома не смогли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 12 февраля, трагедией обернулся пожар в Центральном районе на улице Лесной поселок. Там около полудня загорелся дом № 9.

О пожаре в МЧС узнали в 12.10. На место ЧП выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух машинах. Огонь потушили в 12.25. К тому времени в доме 7х8 м в коридоре 2х7 м пламя повредило вещи на площади 5 квадратных метров.

В доме обнаружили тело 63-летнего хозяина. Мужчина, по предварительным данным, погиб от неосторожного курения.

Напомним, также 12 февраля, около часа ночи в Воронеже вспыхнула двухкомнатная квартира в многоэтажке по адресу: улица Моисеева, 45. В ней сгорели одна из комнат и балкон. На пожаре погибли два человека: 71-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливают.