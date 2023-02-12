В Воронеже при пожаре в двухкомнатной квартире нашли тела двух человек

скриншот из соцсетей

Ночью 12 февраля в Воронеже произошел пожар с жертвами. Спасателей вызвали в Ленинский район. Очевидцы выложили в соцсети видео с горящим балконом.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1.18. Горела квартира в многоэтажке на ул. Моисеева, 45. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали 20 человек. Огонь тушили девять пожарных машин. Пожар ликвидировали 26 огнеборцев в 2.12. В двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 16 метров и балкон, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

На пожаре обнаружили тела двух человек: 71-летнего мужчины и женщины, личность которой сейчас устанавливают.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.