Воронежские энергетики подготовились к непогоде

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков по штормовому ветру на 12 февраля аварийные бригады «Воронежэнерго» перешли на режим повышенной готовности.

К устранению возможных последствий непогоды готовы 249 бригад энергетиков: 1 186 человек и 329 единиц техники. Для поддержки потребителей в случае аварийных отключений имеется более 95 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 4,3 МВт.

«Воронежэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).