Воронежцев предупредили о сильном ветре

Ветреную погоду сулит красное небо на закате Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье, 12 февраля, в период с 6 до 18 часов, согласно прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим региональное управление МЧС призывает жителей быть осторожными и читывать прогноз в планировании своих занятий на воскресенье. По возможности, лучше в этот день оставаться дома.

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