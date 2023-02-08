Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды8 февраля 2023 9:15

Под Воронежем откроют «Школу добрых дел Деда Мороза»

Ее создадут в селе Нелжа
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Воронежский Дед Мороз в Нелже

Воронежский Дед Мороз в Нелже

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Рамонском районе создадут «Школу добрых дел Деда Мороза». Она откроется в Лесной резиденции зимнего волшебника в Нелже.

Соглашение о сотрудничестве 7 февраля подписали Воронежский и Российский Деды Морозы в Великом Устюге. Всероссийский волшебник будет курировать проект. Планируется, что школа будет работать круглогодично.

По задумке властей, проект привлечет больше туристов в регион. Для этого чиновники объявили Воронеж родиной Нового года в нашей стране. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, якобы именно в нашем городе Петр I придумал перевести начало года с 1 сентября (как отмечали в России раньше) на 1 января, в то время царь часто бывал в наших краях в связи с вопросами строительства первого российского регулярного флота.

фото govvrn.ru

фото govvrn.ru