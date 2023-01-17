Власти предложили признать, что в Воронеже Петр I решил праздновать Новый год с 1 января

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские власти решили повысить туристическую привлекательность столицы Черноземья новым статусом. Кроме того, что Воронеж считается «колыбелью российского флота» из-за того, что в наших краях Петр I начал строить первые корабли, предлагают признать, что именно у нас государю пришло в голову и поменять время празднования Нового года. Напомним, ранее его отмечали 1 сентября.

Артист, исполняющий роль Деда Мороза из Великого Устюга, даже вручил городу грамоту, удостоверяющую, что Воронеж - родина Нового года. Это произошло 13 января на благотворительном рождественском балу, где традиционно собирали средства для поддержки одаренных детей региона.