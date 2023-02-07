На 44 году жизни умер бывший игрок воронежского «Факела»

Александр Пальчиков ушел из жизни очень рано... Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В понедельник, 6 февраля, умер бывший полузащитник «Факела» Александр Пальчиков. Он защищал цвета главного футбольного клуба столицы Черноземья три сезона – в 2003, 2006 и 2009 годах.

Пальчиков за свою футбольную карьеру сменил немало команд. Он выступал, кроме «Факела», за воронежские «Динамо» и «Рудгормаш», «Рассвет» (Троицкое), «Локомотив» (Лиски), «Хопер» (Новохоперск) и ФК «Губкин». Редкость для футболиста – Александр получил высшее образование, закончив не профильный физкультурный вуз, а Воронежский государственный технический университет.

Клуб «Факел» выразил искренние соболезнования родным и близким Александра.

Напомним, 1 февраля в городе Новомосковск Тульской области умер бывший защитник «Факела» Геннадий Матвеев. Геннадию Васильевичу было 74 года.