Умер бывший защитник воронежского «Факела» Геннадий Матвеев

Геннадий Матвеев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В среду, 1 февраля в городе Новомосковск Тульской области умер бывший защитник «Факела» Геннадий Матвеев. Геннадию Васильевичу было 74 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Факел».

В воронежский футбольный клуб Матвеев перешел из самарских «Крыльев Советов» в 1978 году. Вместе с «Факелом» он выходил в первую лигу. А всего за нашу команду сыграл в течение двух сезонов 93 матча – 85 в чемпионате и 8 в Кубке СССР. В 1978 году в составе сборной Воронежской области Матвеев стал победителем Спартакиады народов РСФСР.

Клуб выразил искренние соболезнования родным и близким Геннадия Васильевича.