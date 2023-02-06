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НовостиОбщество6 февраля 2023 8:32

В Воронеже ликвидировали аварию на водопроводе в Левобережном районе

Порыв возник на трубопроводе 500 мм в районе дома №74 по улице Циолковского
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Ремонтные бригады «РВК-Воронеж» завершили работы на аварийном участке водопровода в Левобережном районе. В дома горожан вернули воду.

Напомним, авария накануне возникла на трубопроводе 500 мм в районе дома №74 по улице Циолковского.

- На место повреждения был установлен ремонтный бандаж. В 5:20 после заполнения системы подача холодного водоснабжения в дома воронежцев была полностью возобновлена, - сообщили в пресс-службе водоканала.

Работы на участке продолжались всю ночь. Для работы на глубине 2,5 метра водоканал задействовал всю необходимую спецтехнику – гидромолот, экскаватор, самосвал, автомобиль техпомощи. Для жителей был организован подвоз воды по адресу ул. Циолковского, 123.

По словам специалистов, ремонтно-восстановительные мероприятия осложнялись внушительным диаметром трубопровода и местом порыва, который находился на краю проезжей части дороги. Пришлось вскрывать дорожное полотно, на что также потребовалось время. Теперь предстоит восстановить асфальт на месте разрытия. Это обещают сделать сегодня.