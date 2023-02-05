В Воронеже на левом берегу остались без воды жители трех улиц

Сотрудники «РВК-Воронеж» работают над устранением аварии. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В Левобережном районе случилась коммунальная авария. Прорвалась труба стального водовода диаметром 500 миллиметров. Из-за этого фонтан забил возле дома № 74 на улице Циолковского. И лишились воды жильцы близлежащих домов.

Устранением аварии занимаются специалисты «РВК-Воронеж». Коммунальщики уточнили, какие дома лишились воды. Это здания по адресам: ул. Циолковского, 46 – 187; Туполева, 27 – 50; и пер. Отличников, 37.

Конкретных сроков устранения аварии пока не называют. Подвоз воды организовали у дома № 123 у магазина «Пятерочка».