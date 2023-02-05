В Воронеже на левом берегу водитель «Шкоды» сбил насмерть мужчину на «зебре»

«Шкода» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 4 февраля, в 19.45 трагедией завершилось ДТП на Ленинском проспекте. 28-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия» ехал по правому ряду со стороны Брусилова в направлении улицы Полины Осипенко. У дома № 27 по Ленинскому проспекту он сбил на регулируемой «зебре» мужчину.

Полученные пешеходом травмы оказались смертельными. Мужчина умер до приезда скорой. Пока его личность не установили. На вид погибшему пешеходу было 30-35 лет.

Полицейские выяснили, что пешеход шел слева направо по ходу движения «Шкоды». Стражам порядка предстоит узнать, почему водитель так грубо нарушил правила проезда «зебры». Какой бы не горел сигнал светофора, он должен был немного притормозить и убедиться, что никто не переходит дорогу.

Напомним, 3 февраля в селе Русская Буйловка Павловского района 38-летний водитель грузового фургона «Газель-Некст» сбил насмерть шедшего по дороге 86-летнего мужчину.