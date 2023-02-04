В Воронежской области грузовая «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

Фото - ГУ МВД Фото: Предоставлено "КП"

ДТП произошло 3 февраля в селе Русская Буйловка Павловского района. Грузовой фургон «Газель-Некст» сбил идущего по дороге пешехода. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 4 февраля.

В 18:24 38-летний местный житель на грузовом фургоне двигался по улице Ленина со стороны федеральной трассы М4 «Дон» в направлении села Большая Казинка. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате аварии пешеход, 86-летний житель Павловского района, от полученных травм скончался на месте ДТП. Полиция проводит проверку.