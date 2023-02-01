В Воронеже нашли живым пропавшего 21-летнего парня

Александра нашли полицейские. Фото: из архива «КП»

21-летнего Александра Н., с которым родственники не могли выйти на связь с июня 2022 года, нашли живым. Его обнаружили полицейские. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Александр Н. жил один. Почему он все это время не выходил на связь с родными и как его нашли, не сообщают. Ориентировку на его поиски джали в январе 2023 года. И вскоре Александра нашли.

Напомним, до сих пор неизвестно, где сейчас находится 42-летний Владимир Вдовин. Мужчина ушел из дома на работу 1 декабря и с тех пор не выходил на связь. Волонтеры сообщают, что он может объявиться в Воронеже и в Белгороде. Всех, кто знает, где он находится или может быть, просят позвонить: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).