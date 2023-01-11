В Воронеже больше месяца ищут без вести пропавшего 42-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили воронежцев подключиться к поискам 42-летнего Владимира Вдовина. Мужчина ушел из дома на работу 1 декабря и с тех пор не выходил на связь. Также он может быть в Белгороде. Ориентировку на горожанина разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в соцсетях 10 января.

Приметы Владимира Вдовина: рост 178 см, нормальное телосложение, черные с проседью волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, бежевый свитер, синие джинсы, черные ботинки и серую вязаную шапку.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).