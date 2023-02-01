В Воронеже вынесли приговор двум сбежавшим контрактникам

Приговор оказался не самым суровым. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Воронежском гарнизонном военном суде вынесли приговор двум контрактникам, самовольно ушедшим с пункта временной дислокации в Белгородской области. Сделали они это в конце июля 2022 года. Сначала отправились в Валуйки, а потом в Воронеж. Отдохнув таким образом около 2,5 недель, дезертиры сами явились с повинной в военную комендатуру в августе 2022 года.

Учитывая то, что военнослужащие вернулись добровольно, приговор был не самым строгим. Они получили некоторые ограничения на девять месяцев. В частности, проштрафившиеся контрактники не будут получать часть полагающихся им денег, это время не будет учтено в качестве выслуги лет. Кроме того, ближайшие девять месяцев они не смогут быть повышены в должности.

Напомним, 17 января в Воронеже появился 31-летний военнослужащий Дмитрий Перов, сбежавший из зоны СВО. С собой он прихватил автомат и гранаты. Мужчина уехал в родное село в Липецкой области, где его обнаружили силовики. В ходе перестрелки Перов получил смертельное ранение.