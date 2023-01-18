Сбежавший из зоны СВО в Воронеж вооруженный дезертир ликвидирован

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Объявленный в розыск в Воронеже вооруженный дезертир Дмитрий Перов обнаружен и ликвидирован. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Липецкой области 18 января.

Власти региона уточняют, что ситуация находится под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. В данный момент ведутся доследственные мероприятия.

Напомним, ранее в соцсетях появилась ориентировка на 31-летнего мужчину. Там пояснялось, что вооруженный дезертир покину пост в зоне СВО. При себе у него мог быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат. Днем ранее, 17 января, он был в Воронеже.