В Воронежской области разыскивают вооруженного автоматом мужчину

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской, а также Липецкой областях объявили в розыск вооруженного автоматом мужчину. Ориентировка о поисках, предположительно, сбежавшего военного, появилась в соцсетях. Ее подлинность подтвердил «Комсомолке» собственный источник 18 января.

В ориентировке уточняется, что мужчину ищут сотрудники правоохранительных органов. Вооруженный дезертир покину пост в зоне СВО.

Предварительно, мужчину зовут Дмитрий Перов. Ему 31 год. При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат. Из ориентировки следует, что днем ранее, 17 января, он был в Воронеже.

Рост сбежавшего – 180 см. У него худощавое телосложение, лысый, носит бороду и усы. Одет в камуфляж темно-зеленого цвета.