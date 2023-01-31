Шесть домов Ленинского района Воронежа остались без отопления и горячей воды

Жители шести домов Ленинского района будут мерзнуть не меньше суток. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В шести домах Ленинского района с 8.00 вторника, 31 января, отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ПИК-Комфорт». В нее входит несколько УК, в том числе и отвечающая за обслуживание этих домов УК Ленинского района. Причина отключения – аварийные работы на теплотрассе, проводимые специалистами АО «КБХА».

Без отопления и горячей воды остались следующие дома:

- улица Моисеева, №№3, 13/1, 13/2;

- улица Ворошилова, №№ 10, 12;

- улица Краснознаменная, №4.

В управляющей компании пообещали, что коммунальные блага, без которых люди зимой просто могут замерзнуть, вернут жильцам в среду, 1 февраля. Конкретное время ликвидации аварии, а, значит, и налаживания нормальной работы отопления и горячей воды не назвали.

Напомним, из-за аварийных работ на теплотрассе также перекрыли на двое суток участок дороги на улице Моисеева, и пришлось изменить маршрут пяти автобусов.