В центре Воронежа на двое суток перекроют движение транспорта по улице Моисеева

Водителям придется объезжать место ремонта теплотрассы с раннего утра 31 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 8.00 31 января до 8.00 2 февраля перекроют движение транспорта на участке улицы в районе дома № 11 по улице Моисеева. В течение двух суток работники АО «КБХА» будут проводить ремонт теплотрассы после коммунальной аварии.

Из-за перекрытия изменят путь пяти автобусов. Двое суток они будут ездить так:

– №№ 49М, 50, 89 – с Кирова по улицам 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам. И обратно – с Ворошилова по улицам 20-летия Октября, Кирова и далее по маршрутам;

– № 37 – с Кирова по улицам 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту. Обратно – с Моисеева по улицам Бахметьева, Ворошилова, 20-летия Октября, Кирова и далее по маршруту;

– № 120В – с улицы 20-летия Октября по Ворошилова и далее по маршруту. И обратно – с Ворошилова по 20-летия Октября и далее по маршруту.