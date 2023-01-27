Выборы губернатора Воронежской области назначили на 10 сентября

Главного начальника в этом здании определят 10 сентября. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стала известна дата проведения выборов губернатора Воронежской области. Их назначили на 10 сентября 2023 года – на единый день голосования. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Губернатора будут выбирать в ходе всенародного голосования на следующие пять лет. Действующий глава области Александр Гусев прямо о своем участии не заявлял, однако неоднократно намекал о своем намерении пойти на второй срок. В частности, недавно в своем телеграмм-канале он сообщил о том, что утвердил областную адресную инвестиционную программу на три следующих года. Значит, его планы рассчитаны не только на ближайшую перспективу.

Ранее три кандидаты подали документы на конкурс, в котором определят мэра Воронежа. Это действующий глава города Вадим Кстенин, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и предприниматель Илья Наумов. Мэра будет избирать комиссия из десяти человек, составленная из представителей областной и городской властей. Решение о новом (или старом) градоначальнике они должны принять 2 марта.