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НовостиПроисшествия26 января 2023 6:56

Дочь погибшего под колесами иномарки воронежца ищет очевидцев ДТП

Девушка боится, что водитель избежит наказания
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа Анастасия просит помощи очевидцев гибели ее отца на улице Пешестрелецкой 24 января около 20 часов. Мужчина переходил дорогу в районе дома №101, когда его на полном ходу сбила иномарка, которой, по данным полиции управлял 29-летний воронежец.

Дочь погибшего рассказала, что трагедия произошла прямо под окнами дома, где жил отец. Он работал водителем и в пересменок хотел зайти домой. Звук ДТП услышала мама девушки, находившаяся в этот момент дома. Женщина выглянула в окно, увидела лежащего на дороге мужа и срочно позвонила Анастасии. Девушка примчалась на место аварии, ее отец к тому моменту был еще жив, но скончался на руках у медиков.

Девушка боится, что водитель избежит наказания и сообщает, что полезной может оказаться любая информация очевидцев.