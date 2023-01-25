В Воронеже "Киа" насмерть сбил пешехода

За 24 января на дорогах Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 113 ДТП, в авариях пострадали семь человек и один погиб.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого вечером в Воронеже погиб пешеход.

Около 19.50 на ул.Пешестрелецкой 29-летний водитель на «Киа Сид», следовавший со стороны ул. Домостроителей в сторону ул. Космонавтов, сбил пешехода. Потерпевший скончался на месте аварии. Его личность в настоящее время устанавливается, на вид погибшему было около 50 лет.