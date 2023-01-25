В Воронеже на карантин ушли 42 класса в 21 школе

За сутки в Воронеже отправили на вынужденные каникулы еще 13 классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за вспышки заболеваний ОРВИ и гриппом в Воронеже отправили на карантин уже 42 класса в 21 школе. Об этом сообщили в управлении информации городской администрации.

За сутки количество классов, которые отправили на вынужденные каникулы, резко увеличилось. 24 января их было всего 29. Да и школ, которые затронул карантин, было меньше – всего 13.

Всего в Воронеже 6117 классов в 120 школах. Так что пока на карантине ничтожный процент от их общего количества.

Напомним, с 16 по 22 января в Воронежской области заболели гриппом и ОРВИ 12 051 человек. Это на 24,6 процента больше, чем на первой неделе после новогодних праздников. 5 533 из заболевших – дети.