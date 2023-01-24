В Воронежской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

ОРВИ и грипп с 16 по 22 января подхватили больше 12 тысяч жителей Воронежской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Санитарные врачи предоставили сведения о количестве заболевших гриппом и ОРВИ в Воронежской области с 16 по 22 января. В эти семь дней обратились за помощью к врачам 12 051 человек. Это на 24,6 процента больше, чем на первой неделе после новогодних праздников. 5 533 из заболевших – дети.

Доля вирусов гриппа сейчас поменьше, чем тех, которые вызывает простое ОРВИ – 32,6 процента. Напомним, на первой неделе после праздников их было 74%.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о простых мерах профилактики этих болезней. Нужно чаще мыть руки с мылом, а нос после возвращения с улицы солевым раствором. Также лучше не посещать общественные места, где бывает много народу. А если все же туда приходите, надевайте маску. В квартире нужно чаще мыть пол, проветривать комнаты и протирать пыль с мебели. А если все же почувствовали симтомы заболевания, не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачу.