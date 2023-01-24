Водитель «Киа» врезался в припаркованный «КамАЗ» и попал в больницу

"Киа" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 24 января, в 14.45 у дома № 61 на Ленинском проспекте в аварию попал автомобиль «Киа Рио». Иномарка врезалась в припаркованный «КамАЗ». Капот легковой машины был разбит вдребезги.

В полиции выяснили, что «Киа Рио» рулил 37-летний воронежец. В аварии он и его пассажир, личность которого сейчас устанавливают, получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему мужчина не смог спокойно объехать стоявший грузовик.

Напомним, в центре Воронежа 23 января водитель «Хендай-Солярис» на «зебре» сбил перебегавшего дорогу девятилетнего мальчика. Ребенка отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.