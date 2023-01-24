Полицейские рассказали подробности ДТП в центре Воронежа, где иномарка сбила ребенка на «зебре»

Момент ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские сообщили новую информацию по аварии в центре Воронежа, случившейся 23 января. Напомним, иномарка сбила перебегавшего дорогу по «зебре» мальчика.

По данным ГУ МВД, авария случилась около 13 часов. 45-летний житель Центрального района, руливший «Хендай Солярис», ехал со стороны проспекта Революции в направлении Набережной Массалитинова. На «зебре» он сбил девятилетнего мальчика. Оказалось, что ребенок получил травмы, не требовавшие госпитализации. Тем не менее его отвезли в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Автоинспекторы установили личность водителя, который все же вскоре после момента ДТП уехал. Мужчина пришел в подразделение ГИБДД. Там он заявил, что после аварии поинтересовался самочувствием мальчика. И убедившись, что вроде бы все нормально, поехал дальше.