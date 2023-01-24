В центре Воронежа попал на видео сбитый машиной на «зебре» ребенок

Мальчик только что слетел с капота на дорогу. Фото: кадр с видео из группы ВК «Автошкола Ягуар в Воронеже».

В понедельник, 23 января, на улице Сакко и Ванцетти в тихом центре Воронежа под машину попал школьник. Момент, когда его сбивала иномарка, попал на видео.

К счастью, удар оказался несильным. Мальчик сразу после того, как упал на дорогу, вскочил и перебежал на другую сторону. При этом он успел погрозить рукой водителю.

В этом ДТП явно есть доля вины водителя. Несмотря на то, что школьник появился неожиданно и бежал быстро, около «зебры» стояли другие пешеходы, которых он почему-то не пропустил. Хотя на нерегулируемом переходе обязан был это сделать.

Водитель остался ждать полицейских. И поступил правильно – травмы у ребенка могут дать знать о себе потом. И тогда получится, что водитель сознательно сбежал с места ДТП.

Напомним, ранним утром 21 января в микрорайоне Шилово 26-летняя девушка, рулившая «Хэндэ Солярис», сбила 6-летнюю девочку, переходившую дорогу с мамой по «зебре». Ребенка отвезли в больницу.