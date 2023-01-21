Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 января 2023 7:07

В Воронеже автоледи сбила 6-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенок попал в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 21 января в Воронеже на улице Междуреченская. Автоледи на «Хэндэ Солярис» сбила 6-летнюю девочку. Ребенка увезли по скорой в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, в 07.25 минут 26-летняя девушка ехала на иномарке по улице Острогожская со стороны улицы Ключникова в направлении улицы Теплоэнергетиков. У дома № 1Д по улице Междуреченская на регулируемом пешеходном переходе она не затормозила и допустила наезд на ребенка. Девочка в это время переходила проезжую часть с матерью слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.