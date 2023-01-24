В Воронеже готовятся к конкурсу по реконструкции школы №45

Фото из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Воронежа завершают подготовку конкурсной документации для проведения торгов на реконструкцию школы №45. Образовательное учреждение, что находится на улице 9 Января, сейчас не функционирует.

О перспективах школы речь шла на минувшем планерном совещании в мэрии 23 января. Торги планируют объявить уже в ближайшие недели. Реализация контракта не ограничится только обновлением образовательного учреждения, но и предусматривает закупку необходимого учебного оборудования.

Ранее в мэрии сообщали, что торги на проведение реконструкции школы должны состояться в феврале 2023 года.