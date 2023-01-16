В Воронеже в 2023 году планируют начать реконструкцию школы № 45

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В феврале запланированы торги на реконструкцию школы № 45, которая расположена на улице 9 Января. Об этом 16 января на еженедельной планерке сообщил и. о. заместителя главы города по градостроительству Александр Головацкий.

Он пояснил, что подрядчик должен будет разработать проектную документацию, а затем уже построить объект. Сейчас завершается приведение документов в соответствие с нормами, в том числе и вступившими в силу не так давно.

– Например, по обновленным требованиям на территории такого образовательного объекта должна быть прямая беговая дорожка длиной более 100 м, сейчас доработаем решение, чтобы вписать ее на имеющемся земельном участке, и планируем выход на торги, – пояснил присутствующим Александр Головацкий.

А в апреле в государственную экспертизу зайдет проект школы на 1,5 тысячи мест, которую планируют возвести на улице Покровской. Этот проект также реализуется комплексно – и проектирование, и строительство в одном контракте.

А вот торги на подготовительные работы по созданию футбольного поля в Никольском не состоялись.