В Воронеже за 26 млн рублей продают историческую усадьбу Быстржинских

В Воронеже выставили на продажу исторический особняк, который составляет часть усадьбы Быстржинских». Здание расположено на улице Платонова, 9 и 11. Сообщение об этом опубликовали на популярном сайте объявлении, пишет De Facto 24 января.

По данным издания, объект принадлежит структуре строительного холдинга «ДСК Development». По информации историков и краеведов, в девятнадцатом веке в усадьбе гостил писатель Лев Толстой.

На продажу выставили здание площадью 233 кв. м. Его оценили в 25,9 млн рублей.

Ранее в Воронеже объявили о поиске нового владельца старинному особняку, расположенному недалеко от Адмиралтейской площади. За него хотят выручить 50 млн рублей.