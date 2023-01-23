В центре Воронежа продают старинный особняк за 50 миллионов

Из окна можно любоваться Адмиралтейской площадью Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже выставили на продажу двухэтажный особняк 19 века стоимостью 50 миллионов. Автор объявления сообщает на сайте «Авито», что дом расположен в живописном месте, на улице Софьи Перовской около Адмиралтейской площади.

Площадь особняка составляет 370 квадратных метров, однако после проведения реконструкции она увеличится до 450 «квадратов».

Внимание потенциальных покупателей также должны привлечь огромные окна (25 штук), четыре входа, подвал и мансарда с высоким потолком. К особняку оборудованы два въезда. Есть также готовый проект реставрации, прошедший необходимые согласования, и историко-культурное исследование с историей усадьбы до начала XIX века.