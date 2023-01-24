Мэр воронежского Новохоперска досрочно ушел в отставку

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Глава городского поселения Новохоперск Владимир Спесивцев решил покинуть свой пост, о чем он и рассказал 23 января на своей странице во ВКонтакте.

Эту информацию он решил сообщить землякам лично и опубликовал короткое сообщение.

- По моей просьбе депутатами городского совета народных депутатов принято решение о досрочном освобождении меня с должности главы городского поселения г. Новохоперск. Позвольте выразить вам огромную благодарность за совместный плодотворный труд, - обратился он к землякам.

В комментариях местные жители поблагодарили главу города за проделанную работу.

Владимиру Спесивцеву исполнилось 55 лет. Много лет работал главврачом местной райбольницы. Пост мэра он занимал с марта 2018-го. Главой Новохоперска был избран 1 марта 2018 года сроком на пять лет. Срок его полномочий истекал весной.

Весной 2022 года Спесивцев рассказал губернатору о намерении участвовать в конкурсе на замещение должности главы Новохоперского района. Глава региона поддержал его решение. Однако в мае на конкурс подали две заявки - от Виктора Королева и Александра Калашникова. Депутаты проголосовали за Королева.