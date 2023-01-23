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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:55

Воронежские браконьеры за убийство 4 косуль заплатят 640 тыс рублей

Суд удовлетворил иск департамента природных ресурсов и экологии о возмещении вреда, причиненного незаконной охотой
Ярослав ИВАНОВ

Браконьеры, задержанные в Подгоренском районе в марте 2022 года с трупами четырех косуль (две из которых оказались беременными самками), получили не только два года условно (в сентябре 2022 срок определил Россошанский райсуд). На днях Лискинский райсуд удовлетворил требования департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам незаконной охотой.

- Размер ущерба составил 640 000 рублей, с учетом оплаченной нарушителями суммы в 160 000 рублей в счет возмещения вреда в рамках рассмотрения уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, супруги из Лискниского района охотились без соответствующего разрешения и были задержаны полицейскими и охотоведами с тушами животных во время транспортировки.