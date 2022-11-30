Воронежские экологи требуют через суд 640 тыс рублей с браконьеров, застреливших 4 косуль

На супружескую пару лискинцев, осужденную в сентябре на два года условно за незаконную охоту, подали в суд воронежские экологи. Департамент природных ресурсов и экологии требует возместить в материальном выражении ущерб природе.

- Вред, причиненный охотничьим ресурсам в результате незаконной добычи четырех косуль, две из которых были беременными, составил 640 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве. - Департамент обратился в суд с гражданским иском о возмещении ущерба.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в конце марта супруги, не имея соответствующего разрешения, подстрелили четырех косуль в Подгоренском районе. Автомобиль с тушами животных в багажнике остановили полицейские. Охотоведы определили, что браконьеры причинили особо крупный ущерб охотничьим ресурсам.