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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:52

Воронежские экологи требуют через суд 640 тыс рублей с браконьеров, застреливших 4 косуль

Ранее супружескую пару осудили за незаконную охоту
Ярослав ИВАНОВ

На супружескую пару лискинцев, осужденную в сентябре на два года условно за незаконную охоту, подали в суд воронежские экологи. Департамент природных ресурсов и экологии требует возместить в материальном выражении ущерб природе.

- Вред, причиненный охотничьим ресурсам в результате незаконной добычи четырех косуль, две из которых были беременными, составил 640 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве. - Департамент обратился в суд с гражданским иском о возмещении ущерба.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в конце марта супруги, не имея соответствующего разрешения, подстрелили четырех косуль в Подгоренском районе. Автомобиль с тушами животных в багажнике остановили полицейские. Охотоведы определили, что браконьеры причинили особо крупный ущерб охотничьим ресурсам.